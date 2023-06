Premium Het beste van De Telegraaf

Makers hebben binnenkort ’vrij spel’... Ondanks smeekbede Harry: Megxit tóch te zien in The Crown?

Het zesde seizoen van de immens populaire Netflix-serie The Crown zou meteen de laatste zijn. Maar waar de makers al eerder lieten doorschemeren open te staan voor een vervolg, lijken ze nu weer een ander idee te hebben. Een waarbij alle sleaze & dirt over Harry en Meghan alsnog in beeld kan worden gebracht!