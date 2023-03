Taron Egerton: ’Ik ben niet de juiste keuze voor James Bond’

„Ik denk niet dat ik de juiste keuze ben”, zegt de 33-jarige Egerton in de Britse krant The Telegraph. Volgens de acteur moet je als 007 altijd ’statuesk’ zijn en dat is hij naar eigen zeggen niet. „Ik heb altijd geworsteld met mijn gewicht.”

Maar volgens Egerton is het irrelevant hoe hij over de rol denkt. „Want ik kan je vertellen dat er nul telefoontjes zijn geweest.”

Daniel Craig nam in 2021 met No Time To Die afscheid van de rol van de beroemde geheim agent. Een van de veel genoemde namen voor zijn opvolger is Idris Elba, maar hij vertelde onlangs nog dat daar geen sprake van is. „Het is een compliment en een eer, maar het is niet waar.”