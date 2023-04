Joan Franka ’overweldigd’ door reacties op songfestival-ervaring

„Ik ben echt overweldigd door de reacties, had ik niet verwacht”, vertelt Franka aan tafel bij Renze op Zondag. Ze noemt het doen van haar verhaal „een soort laatste stap in het helingsproces.” Betrokkenen hebben nog niet op haar gereageerd, aldus Franka.

Aan Renze op Zondag hebben haar toenmalige managers wel laten weten zich te distantiëren van alle beschuldigingen. Zij herkennen zich niet in de verhalen van Franka. De voormalige managers staan wel open voor een privégesprek met de zangeres, maar zij weet nog niet of dat „zinvol” zou zijn.

Indianentooi

Franka vertelde in Better than ever dat ze tijdens haar deelname aan het songfestival dingen heeft gedaan waar zij niet volledig achterstond. Zo moest ze de veelbesproken indianentooi op, die ze eigenlijk niet wilde dragen, en mochten haar moeder en zus op voor haar belangrijke momenten niet bij haar zijn. Ook vertelde Franka dat haar manager na afloop zou hebben gezegd dat ze „alles verpest” had.

Aan het einde van de dag was Franka in haar hotelkamer aan het overgeven omdat ze „zo uitgeput” was. Toen zij iemand van de crew probeerde te bellen, zou niemand hebben opgenomen. De AVROTROS liet weten dat Joans ervaringen elf jaar teruggaan „en we kunnen niet meer terughalen hoe een en ander toen verlopen is.”