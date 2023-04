Roel van Velzen reageert voor het eerst op Songfestival-ervaring Joan Franka

„Ik ben echt overweldigd door de reacties, had ik niet verwacht”, vertelt Franka aan tafel bij Renze op Zondag. Ze noemt het doen van haar verhaal „een soort laatste stap in het helingsproces.” Betrokkenen hebben nog niet op haar gereageerd, aldus Franka.

Roel van Velzen, die al die tijd nog niks gezegd had over de kwestie, heeft voor het eerst gereageerd. Hij laat aan Renze weten: „Ik bewaar positieve herinneringen aan de samenwerking met Joan tijdens haar deelname aan The Voice, waar ik haar begeleidde als coach.” Maar hij zegt niet te kunnen oordelen over wat er na haar deelname aan de talentenshow is gebeurd. „Daarna begon er voor haar een nieuw hoofdstuk met haar deelname aan het songfestival, hierin speelde ik geen rol. Het beeld dat Joan schetst van die tijd is zorgwekkend. Niemand zou dingen tegen haar zin hoeven doen. Verder kan ik er lastig iets van vinden of over zeggen, simpelweg omdat ik daar niet bij was, maar haar verhaal roept heel veel vragen op.”

Nadat Renze deze verklaring voorleest, zegt Joan zelf ook contact te hebben gehad met haar oude coach. „Roel heeft mij vandaag ook een bericht gestuurd. Ik weet niet zo goed wat ik daarover moet zeggen, vind ik wel lastig. Gewoon oké.”

Aan het programma hebben haar toenmalige managers aangegeven zich te distantiëren van alle beschuldigingen. Zij herkennen zich niet in de verhalen van Franka. De voormalige managers staan wel open voor een privégesprek met de zangeres, maar zij weet nog niet of dat „zinvol” zou zijn.

Indianentooi

Franka vertelde in Better than ever dat ze tijdens haar deelname aan het songfestival dingen heeft gedaan waar zij niet volledig achterstond. Zo moest ze de veelbesproken indianentooi op, die ze eigenlijk niet wilde dragen, en mochten haar moeder en zus op voor haar belangrijke momenten niet bij haar zijn. Ook vertelde Franka dat haar manager na afloop zou hebben gezegd dat ze „alles verpest” had.

Aan het einde van de dag was Franka in haar hotelkamer aan het overgeven omdat ze „zo uitgeput” was. Toen zij iemand van de crew probeerde te bellen, zou niemand hebben opgenomen. De AvroTros liet weten dat Joans ervaringen elf jaar teruggaan „en we kunnen niet meer terughalen hoe een en ander toen verlopen is.”