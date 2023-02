Weduwe Star Wars-acteur gehoord: memorabilia niet geveild

Angie Mayhew, de vrouw van de in 2019 overleden Chewbacca-acteur, kon het niet waarderen dat persoonlijke eigendommen van haar echtgenoot werden geveild. De spullen, onder meer scripts, memo’s en gesigneerde foto’s van de film Star Wars: Episode V: The Empire Strikes Back, werden gevonden op de zolder van het voormalige huis van de Mayhews.

„Het breekt mijn hart om onze eigendommen zo verkocht te zien worden”, schreef Angie op Twitter. „Peter betreurde het ontzettend dat we deze spullen moesten achterlaten, maar zijn knieën en gewrichten deden zoveel pijn dat hij de zolder niet meer in kon.” Vanwege een beschadiging op die zolder was de acteur bang dat zijn vrouw en destijds 9-jarige kind zich zouden bezeren als zij de spullen zouden halen.

De weduwe wilde graag dat de spullen werden opgenomen in het museum van de Peter Mayhew Foundation, een stichting die is opgezet ter nagedachtenis aan de acteur. Veilingmeester Angus Ashworth wil hier alsnog gehoor aan geven. „Wetende hoeveel de spullen betekenen voor de stichting, zijn de verkopers blij om deze aan hen te doneren”, tekent persbureau AFP op. „Zo komen de memorabilia, zonder dat de verkopers er winst mee maken, in de persoonlijke collectie van de Foundation zodat fans deze voor altijd kunnen bezichtigen.”