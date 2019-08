Jeffrey Epstein smeerde Sylvia Geersen kleinere borsten aan

De 33-jarige Sylvia was destijds diep onder de indruk van de ’intimiderende’ man en nam al zijn dringende adviezen dan ook ten harte, vertelde ze vrijdag in de laatste aflevering van Zomer met Art.

Het model verhuisde vlak nadat ze meedeed aan Holland’s Next Top Model in 2006 naar New York waar ze door een vriendin aan Jeffrey werd voorgesteld. Hij vond dat ze talent had, regelde een appartement voor haar en beloofde haar in contact te brengen met Victoria’s Secret. „Hij zag potentie en kon mij voorstellen aan bepaalde klanten en mensen”, blikte ze terug. Jeffrey stak zijn mening niet onder stoelen of banken. „Hij zei ook dat je je gezicht moest wassen als je teveel make-up ophad.”

Te groot

Ook toen Sylvia een borstvergroting had gehad, vond de Amerikaan daar wat van. „Hij vond ze te groot.” Op zijn dringende advies liet het model ze toen verkleinen, omdat ze ook dacht dat het invloed zou hebben op de casting bij Victoria’s Secret.

Hoewel Jeffrey weleens vroeg of Sylvia hem kon voorstellen aan vriendinnen, wat ze naar eigen zeggen nooit heeft gedaan, heeft ze verder nooit ongepast gedrag van hem gezien. Ook oud-model Mariana Verkerk, die ook tijdens haar carrière in aanraking met hem kwam, heeft nooit iets gezien. „Ik was echt verbouwereerd. We waren altijd met een groepje om hem heen maar hebben nooit iets gezien.”

Jeffrey, die zelfmoord pleegde in zijn cel in New York, zou tientallen minderjarige meisjes hebben misbruikt.