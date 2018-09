Spoorloos-team wil terug naar Colombia

Het Spoorloos-team was in Colombia op zoek naar een biologische moeder van een Nederlander die ter adoptie was afgestaan. Ze stonden op het punt de hereniging te plannen toen ze werden ontvoerd. “We willen die hereniging graag afronden”, vertelde Derk. Moeder en zoon worden samengebracht in veilig gebied. “Dat kan gewoon”, weet de presentator.

Terug naar het gebied waar ze werden ontvoerd, gaan Derk en Eugenio niet. “We zijn ons ervan bewust dat heel veel Nederlanders hebben meegeleefd. Het zou erg lullig zijn om dan met open ogen in dit gebied rond te gaan lopen”, zei de Spoorloos-presentator, die erop wees dat “heel Colombia 25 jaar geleden een rood gebied was”.

Bedrijfsongeval

Ook Eugenio lijkt het “onhandig” terug te keren naar het gebied. Hij noemde de ontvoering “een bedrijfsongeval”. Derk hoopt dat hij en zijn cameraman en goede vriend niets overhouden aan de dagenlange ontvoering. “Als nuchter mens en als Groninger denk ik: nou, oké goed.”

Beide mannen zijn “ontzettend blij” terug te zijn in Nederland. Dat het hele land meeleefde, was volgens Eugenio “heel erg warm”. “Wij krijgen nu pas een beeld van hoe Nederland met deze situatie omgegaan is. We weten nu pas hoe waanzinnig veel support en sympathie er was, daar wisten wij natuurlijk niets van. Het is buitengewoon fijn om te horen dat er zo veel steun naar ons is toegegaan.”