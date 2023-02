Premium Het beste van De Telegraaf

Cybill Shepherd: ’Elvis was geweldig in bed, maar ik moest hem één ding leren...’

Cybill Shepherd viert zaterdag alweer haar 73e verjaardag en kijkt terug op een bijzonder leven. Na haar rollen in The Last Picture Show (1971) en The Heartbreak Kid (1972) brak ze definitief als actrice door. Maar het meest spraakmakend uit haar glansrijke leven is wellicht haar affaire met Elvis. De actrice ontmoette de legendarische zanger vijftig jaar geleden, maar haar herinneringen aan de romance zijn nog net zo levendig als Cybill Shepherd zelf.