Meghan niet aanwezig op begrafenis prins Philip

De zwangere Meghan heeft van haar arts het advies gekregen om niet naar Engeland te vliegen voor de begrafenis. Prins Harry zal wél aanwezig zijn, zo laat Buckingham Palace weten. De uitvaart vindt plaats op zaterdag 17 april in de St George's kapel in Windsor Castle.

De hertog en hertogin plaatsten vrijdag een eerbetoon aan Philip op hun website Archewell. „Bedankt voor je diensten, je zult enorm worden gemist.”

Sinds Harry vorig jaar aftrad als senior royal is hij niet meer in Engeland geweest. „Ik kan me daarom goed voorstellen dat alle partijen het spannend vinden om elkaar nu weer te zien. Maar hopelijk geeft hun gezamenlijk belang – het steunen van de Queen en het voor haar willen samenwerken – de doorslag. Ik weet zeker dat de hertog dat zou hebben gewild”, liet de Britse journaliste Penny Junor, die verschillende boeken heeft geschreven over het koningshuis, weten.

De man van koningin Elizabeth overleed vrijdagochtend op Windsor Castle. Volgens het koninklijk paleis is hij ’vredig’ gestorven. „Het is met groot verdriet dat de koningin de dood van haar geliefde echtgenoot prins Philip, hertog van Edinburgh, aankondigt”, liet Buckingham Palace in een verklaring weten.