Daniel Craig houdt niet van de term ’Bond-girls’

Wat de reden is dat Daniel de term zelf niet gebruikt voor zijn tegenspeelsters legt hij niet uit. „Het is gewoon dat ik geen serieus gesprek met iemand kan voeren als er wordt gesproken over Bond-girls.”

De acteur weet waar hij het over heeft. Daniel is met de aankomende film No Time to Die de ’langstzittende’ Bond sinds de eerste film uit 1962. Hij speelde de beroemde spion vijf keer in een tijdspanne van meer dan veertien jaar. Zijn debuut maakte hij in 2006 met Casino Royale, daarna volgden Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) en Spectre (2015).

Na No Time to Die, die in april verschijnt, is Daniel klaar met 007. De acteur vertelde eerder dat het zijn laatste film wordt. „Het is een van de meest intense en bevredigende dingen die ik ooit heb gedaan, maar het vreet energie en ik word ouder.”