Jameela Jamil: ’Meghan geen vriendin van mij’

„Ik ben op een romantisch tripje met mijn vriend en zie ineens allerlei belachelijke verhalen verschijnen”, aldus Jameela donderdag op Twitter. „Ze zijn niet samenhangend en niet logisch. Dit is om de leugen te creëren dat ze mij in haar macht heeft en alles wat ik doe bepaalt.”

Op Instagram gaat ze uitgebreider op de zaak in. „Ik heb deze vrouw maar een keer ontmoet. Beste vrienden tijdens de lockdown?”, schrijft ze bij een bericht waarin dat wordt beweerd. „Sinds de eerste tweet waarin ik me uitsprak tegen racistisch gedrag naar haar toe, word ik door de Britse media lastiggevallen.”

De actrice wil haar volgers waarschuwen met haar post. „Denk hieraan als je iets in de media leest over haar, mij of andere vrouwen, zeker als ze een gekleurde huid hebben. Het is alsof er niets anders is om over te schrijven, zoals een pandemie, een wereldwijde economische crisis, klimaatrampen en politieke onrust.”