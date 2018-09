Nieuwe look voor Eminem

"Een paar jongens uit Compton en een uit Detroit. Met een baard", schreef Eminem bij een foto waarbij hij poseert met Dr. Dre en Kendrick Lamar. Het beeld is gemaakt bij de première van de film The Defiant Ones in Los Angeles.

Just a couple of guys from Compton and one from Detroit. With a beard. #thedefiantones

Voor de fans van Eminem is het even wennen, zo blijkt uit de reacties. Sinds de rapper eind jaren negentig doorbrak, veranderde hij nauwelijks van uiterlijk.