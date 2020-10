Leontine Borsato heeft het geluk weer gevonden

In gesprek met Isa Hoes, die een bezoek bracht aan Leontine en haar dochter Jada, vertelt de 52-jarige presentatrice dat ze een manier heeft gevonden om zich fijn te voelen. „Het was natuurlijk een beetje een gek jaar. Maar dat je zelfs in heel verdrietige situaties het geluk in jezelf kan vinden, maakt dat ik eigenlijk heel lekker in mijn vel zit. (...) „Ik ben al een tijd geleden een soort zorgtraject voor mezelf ingegaan. Om beter voor mezelf te zorgen. Dat heeft misschien ook met leeftijd te maken, mijn kinderen worden ouder.”

En dat ziet ook Jada, die sinds kort met Leontine hun intrek hebben genomen in hun nieuwe huis. „Ik ben heel erg trots op mijn moeder. Omdat ze bezig is met haar eigen ding en steeds meer voor zichzelf kiest. Dat vind ik mooi om te zien.”

Ruim een jaar geleden onthulde weekblad Privé de affaire tussen Marco Borsato en pianiste Iris Hond. Naar verluidt boterde het al een tijdje niet meer tussen Nederlands beroemdste showbizzpaar. Lange gesprekken en zelfs een ’verzoeningsvakantie’ leidden uiteindelijk niet tot een verzoening, waardoor een definitieve breuk, begin dit jaar, onvermijdelijk was.