Amerikaanse zender maakt fout: Meghan niet naar The Tonight Show van Jimmy Fallon

Meghan zou op 7 december langskomen in de talkshow en het onder andere hebben over haar nieuwste projecten. Ook zou het gaan over de nog te verschijnen Netflix-documentaire over Harry en Meghan, waarvan de releasedatum is uitgesteld naar aanleiding van de kritiek op het nieuwe seizoen van The Crown. Kort nadat de aankondiging online was verschenen, ontkende de Britse royalty-journalist Omid Scobie het nieuws. „Het lijkt erop dat iemand bij NBC de memo niet heeft ontvangen”, schreef hij op Twitter.

De fout bleek te liggen bij NBC. De zender geeft toe ten onrechte gemeld te hebben dat de hertogin van Sussex in de tv-show zou verschijnen. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

Meghan zou aanvankelijk op 20 september al aanschuiven bij Jimmy Fallon. Dat werd toen geannuleerd na het overlijden van koningin Elizabeth kort daarvoor.