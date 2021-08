Rolling Stones-drummer Charlie Watts (80) overleden

„Hij is vredig en in het bijzijn van zijn familie in een ziekenhuis in Londen overleden”, staat in een statement van Watts’ woordvoerder. „Charlie werd geliefd als echtgenoot, vader en opa en was een van de grootste drummers van zijn generatie.”

Samen met Mick Jagger en Keith Richards behoorde Watts ruim 50 jaar tot de gezichten van de Rolling Stones. Hij trad in 1962 toe tot de groep met wie hij grote successen kende en miljoenen albums verkocht.

De rockband maakte onlangs bekend dat Watts vanwege zijn gezondheid niet mee zou doen aan de aanstaande Amerikaanse tournee van de band. Hij moest rust nemen na een medische ingreep.