Rolling Stones-drummer Charlie Watts (80) overleden: ’Hij ís de Stones’

Watts werd in 1941 geboren in Londen. Nog voor zijn twintigste speelde hij in een bandje, waarbij zich later ook Mick Jagger, Brian Jones en Keith Richards voegden. Maar Watts stapte eruit, hij vond het veel te veel gedoe, en vond een baan als tekenaar bij een reclamebureau. De rest van de band haalde hem echter over terug te komen. Ze waren zich inmiddels The Rolling Stones gaan noemen. Dinsdag deelde de rockband het overlijden van Watts op sociale media.

„Het is met immense droefheid dat we het overlijden van onze geliefde Charlie Watts aankondigen”, staat in een verklaring van Watts’ agent. „Hij is eerder vandaag vredig overleden in een ziekenhuis in Londen, omringd door zijn familie. Charlie was een geliefde echtgenoot, vader en grootvader en een van de grootste drummers van zijn generatie.”

Tekenen

Samen met Mick Jagger en Keith Richards behoorde Watts ruim 50 jaar tot de gezichten van de Rolling Stones. De rockband werd in 1962 in Londen opgericht. Watts sloot zich al vrij snel, begin 1963, bij de Rolling Stones aan. Zijn persoonlijke leven was een stuk rustiger dan dat van zijn medebandleden. Met roken was hij gestopt en drugs gebruikte hij nauwelijks, met uitzondering van een korte periode in de jaren 80. Wel kampte hij de jaren daarvoor met een alcoholverslaving.

Watss werd geroemd om zijn kenmerkende drums. ,,Iedereen denkt dat Mick en Keith de Rolling Stones zijn. Als Charlie niet zou doen wat hij op de drums doet, zou dat helemaal niet waar zijn. Je ontdekt dat Charlie Watts de Stones ís”, zei Richards in 1979.

Gezondheid

De rockband maakte onlangs bekend dat Watts vanwege zijn gezondheid niet mee zou doen aan de aanstaande Amerikaanse tournee van de band. Hij moest rust nemen na een medische ingreep. „Ik werk hard aan mijn herstel, maar heb geaccepteerd dat het nog wel even gaat duren”, vertelde hij eerder deze maand. Volgens de drummer was zijn ’timing’ de laatste tijd niet meer op orde. „Ik ben hard aan het werk om fit te worden, maar ik heb vandaag het advies van experts moeten accepteren dat dit nog wel even kan duren.”

Watts werd eerder in 2004 behandeld voor keelkanker. Bestraling kreeg die onder controle en Watts kon weer met de andere Stones de studio in en op tournee.