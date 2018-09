Vijftien dj’s sluiten Sensation-tijdperk af

Onder anderen Erick E, Benny Rodrigues, Joost van Bellen en Michel de Hey verzorgen ‘back to back’ de laatste minuten van het volledig uitverkochte Sensation The Final, maakte de organisatie van Sensation dinsdag bekend. Ook Fedde Le Grand en Sunnery James & Ryan Marciano, die tijdens de laatste Nederlandse editie van het dancefeest draaien, zijn in het laatste uurtje van de partij.

De vijftien dj’s die Sensation afsluiten, hebben in het verleden één of meerdere keren op Sensation in binnen- of buitenland gestaan. Aan het dancefeest, dat in het buitenland wel blijft bestaan, komt zondag om 06.15 uur echt een einde. Onder het motto ‘It is time to say goodbye’ vindt organisator ID&T het na achttien jaar tijd afscheid te nemen van Sensation in Nederland.