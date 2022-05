Pink Floyd denkt aan verkopen rechten op muziekcatalogus

Pink Floyd, wereldwijd goed voor honderden miljoenen verkochte albums, zou zo willen profiteren van de grote vraag van investeerders en muzieklabels naar muziekrechten. Verschillende grote muzikanten en bands zoals Neil Young, Sting en Bob Dylan incasseerden naar verluidt honderden miljoenen euro’s.

De rockband werd in 1965 opgericht en had zijn grootste succes met het album Dark Side of the Moon dat in 1973 uitkwam. Nummers als Money en Another Brick in the Wall behoren tot hun grootste hits.

Muzieklabels als Sony en Universal Music Group hoorden de afgelopen jaren tot de belangrijkste kopers van muziekrechten van artiesten. Maar ook investeringsfondsen staken daar geld in. De catalogi zijn door de opkomst van streaming interessanter voor investeerders.