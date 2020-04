Pearl Jam dit jaar niet meer naar Europa

Met het terugtrekken van Pearl Jam missen direct enkele Europese festivals hun headliner. Onder andere Rock Werchter en Lollapalooza Stockholm hadden de grungeband rondom Eddie Vedder geboekt. Pearl Jam stond ook op het affiche van BST Hyde Park maar dat werd afgelopen week al gecanceld.

Pearl Jam besloot vorige maand al de Noord-Amerikaans tournee te annuleren. „De veiligheid en het welzijn van de mensen die ons steunen is en blijft altijd onze grootste prioriteit”, stelde de band toen. „Het spijt ons zo erg... We zijn erg van slag. Als iemand zich precies zo voelt door dit nieuws, we delen die emotie met je.”