Oranjeleeuwin Shanice van de Sanden in diepe rouw

Bij een foto en een video waarop ze met de vader van Tatjana te zien is, schrijft ze: „Mijn lieve schoonvader, mijn vriend. Wat is het leven soms oneerlijk, maar wat heb je hard gevochten. Ik ben trots op je en ik had me geen lievere en betere schoonvader kunnen wensen.”

De 28-jarige international en speelster van VfL Wolfsburg, die sinds dit jaar een relatie heeft met Tatjana, zegt dat haar schoonvader ’voelde als een echte tweede papa’. „Ik beloof je dat ik goed voor je dochter zal zorgen. Ik hou van je, vriend. Rust in vrede.”

Shanice wordt door veel van haar Oranje-collega’s een hart onder de riem gestoken. Onder anderen Lieke Martens en Vivianne Miedema reageren met een hartje. Maar ook Claudia de Breij en Kim Feenstra betuigen hun medeleven.