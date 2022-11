André Hazes werkt met twintig man aan comeback

„We zijn lekker bezig en we hebben er zin in”, vertelt de zanger in een video die hij deelt op sociale media. Te zien is dat hij zich op het kamp laat omringen door in elk geval zo’n twintig „bekende als nieuwe schrijvers. Dus ja, we gaan binnenkort weer komen, jongens. We gaan weer beginnen.”

André maakt volgend jaar, na een periode van rust, zijn comeback bij Holland zingt Hazes. De 28-jarige zanger annuleerde de vorige editie en andere optredens, omdat hij kampte met een burn-out. In de vorige maand verschenen Videoland-documentaire Crossroads is te zien dat hij worstelde met verslavingen en daarvoor hulp had gezocht.

Zijn voormalige tekstschrijver Bram Koning vertelt donderdag op pagina Privé dat André het heeft verbruid bij hem en producer Edwin van Hoevelaak, die samen onder meer verantwoordelijk zijn voor hits als Wie kan mij vertellen.... en Leef. „We waren gabbers, zo ga je niet met vrienden om. Het punt is dat ik ontzettend veel van deze jongen houd, want er zit geen kwaad bij. (...) Het is zijn goed recht om met iemand anders in zee te gaan, maar práát gewoon over dingen.”