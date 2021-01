Akwasi ’pakt EO-laptops af’ en dwingt journalist interview te wissen

Het NPO Radio1-interview, dat nu alsnog is uitgezonden, was opgenomen op 28 december en bedoeld om met de rapper terug te blikken op het afgelopen jaar. Op de website van de EO laat de omroep weten: „Akwasi zegt toe mee te werken aan deze uitzending. Zijn PR-medewerker stelt aan de redacteur mondeling als enige voorwaarde dat het niet ’tergend lang’ over de veelbesproken uitspraken van Akwasi zou gaan die hij op 1 juni deed tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam. Dit is de Dag gaat met deze voorwaarde akkoord.”

Na enkele vragen over zijn speech op de Dam vraagt Akwasi aan presentator Hans van der Steeg of ’dit de kant is die hij op wil gaan’. Er ontstaat een discussie. „Als jij deze kant op wil gaan, dan moeten wij dit interview nu staken. Dit is vooraf besproken. En anders mag je nu alles gaan wissen.” Vervolgens stapt Akwasi op: „Je gaat de opname er nu afhalen, anders heb je een probleem met mij.”

Akwasi in gesprek mee EO-presentator Hans van der Steeg. Ⓒ EO

Gesprek wissen

Op dat moment trekt Akwasi alle stekkers uit de laptop van de technicus, klapt hem dicht en neemt de laptop onder zijn arm mee, zo staat te lezen op de website van de EO. „Hierdoor stopt de opname. Daarna pakt hij ook de laptop van presentator Hans en verlaat hij de kelder. Niet veel later krijgt Hans de PR-man aan de lijn. Hij vindt het verschrikkelijk. Hij wil het ontstane probleem oplossen. Hans geeft aan dat hij dat ook wil en het op het deze manier niet wil uitzenden. Hem is er alles aan gelegen om het interview af te maken: ’Laat hem terugkomen, we stoppen over de Dam en we maken het gesprek af.’”

Een halfuur later komt Akwasi terug, waarna hij de presentator en de technicus twee opties geeft. „Of je wist het gesprek van je laptop waar ik bij ben, of ik formatteer allebei de laptops.” Hans zegt tegen Akwasi dat dit geen optie is en biedt aan het gesprek voort te zetten.

Onder druk

Volgens de EO gaat Hans, ’onder druk van Akwasi’, akkoord met het wissen van het interview op de laptop, zodat hij op die manier de laptops weer terug krijgt én in de wetenschap dat er op een ander apparaat een back-up staat. „Akwasi stemt toe, loopt weg om de laptops te halen en het interview wordt vervolgens van de laptop gewist.”

Eindredacteur Jan Pieter Kos laat op de website van de EO weten dat er lang is nagedacht over de vraag of ze de opname wel of niet moeten uitzenden. „Er zitten veel kanten aan deze zaak waardoor we niet over één nacht ijs zijn gegaan. Maar het feit dat een publiek figuur onze journalisten onder druk heeft gezet door spullen mee te nemen en ze vervolgens te dwingen materiaal te verwijderen, is voor ons dé kernreden geweest dit gesprek toch uit te zenden.”

Excuses

De omroep laat tot slot weten dat er de afgelopen dagen intensief contact is geweest tussen de EO en het team van Akwasi. „De inzet hierbij was om Akwasi de kans te geven om het interview alsnog af te maken in Dit is de Dag en Akwasi daarmee ook de kans te geven om uit te leggen waarom er gebeurde wat er gebeurde. Hij heeft besloten hier geen gebruik van te maken. Akwasi heeft schriftelijk en mondeling wel excuses aangeboden.”

Een woordvoerder van de EO laat weten niet niet van plan te zijn om aangifte te doen. „Wat ons betreft is de zaak met het publiceren van ons verhaal nu afgerond. We wilden de journalistieke weg bewandelen.”

Juridische gevolgen

De actie kan voor Akwasi desondanks juridische gevolgen hebben. Na zijn speech op de Dam werd meermaals aangifte tegen de rapper gedaan.

Die uitspraken werden eerder door het Openbaar Ministerie als ’opruiend’ gezien en daarmee strafbaar. Van vervolging kwam het echter niet omdat Akwasi na een gesprek met de officier van justitie en zijn advocaat publiekelijk afstand nam van zijn woorden.

De zaak werd vervolgens voorwaardelijk geseponeerd met als voorwaarde dat Akwasi binnen een jaar niet nogmaals een strafbaar feit mag begaan. Dan zal hij zich niet alleen voor dat nieuwe feit maar ook voor de uitspraak op 1 juni voor de rechter moeten verantwoorden.

Een woordvoerder van justitie laat vrijdagavond aan ANP weten dat het nu nog te vroeg is om iets over de zaak te zeggen en of er vanuit het OM actie wordt ondernomen. Daar is volgens hem niet per se een aangifte voor nodig.

Kort nadat NPO Radio 1 het interview publiceerde, deelde Akwasi een foto van zichzelf op Instagram met daarbij de tekst: „Lucas – 23 : 34. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.”

De Telegraaf heeft het management van Akwasi schriftelijk om een reactie gevraagd.

Beluister hier het interview.