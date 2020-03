NPO en AVROTROS denken na over alternatief Songfestival

De BBC meldde eerder dinsdag dat het op 16 mei, de dag dat de finale eigenlijk plaats zou vinden, een grote tv-show op de buis brengt als alternatief voor het Songfestival. In Eurovision: Come Together is er aandacht voor de liedjes die dit jaar mee zouden doen en het rijke Songfestivalverleden. De show wordt gepresenteerd door Graham Norton.

De European Broadcasting Union (EBU) meldde vorige week dat er overleg is met de aangesloten landen over een eventueel gezamenlijk alternatief. Daarover is nog geen duidelijkheid.