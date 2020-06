Henry van Loon maakt absurde serie

Het duo maakte eerder voor de dienst het absurdistische Random shit. In Barrie Barista speelt Van Loon een koffiespecialist die er, in de chaos van vandaag de dag, alles aan doet om zijn koffiezaak overeind te houden. Barrie is ervan overtuigd dat een goede kop koffie elke situatie kan verbeteren. Maar zijn klanten hebben hun prioriteiten tijdens de apocalyps totaal verkeerd liggen, waardoor zijn goede bedoelingen en optimisme mislukken.

De overige cast wordt binnenkort bekendgemaakt. De serie is geproduceerd door Kaap Holland Series en Dead Duck Productions.