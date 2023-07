Makers: ’De slimste mens is ultieme meespeel-televisie’

De laatste opnames zitten erop, de winnaar is inmiddels in heel beperkte kring bekend. Nu begint de spanning voor de rest van Nederland: het nieuwe seizoen van de kennisquiz De slimste mens start maandagavond op tv. „Het is ultieme meespeel-televisie.”

Presentator Philip Freriks en jurylid Maarten van Rossem dragen samen de quiz. Ⓒ ANP