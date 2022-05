Manager: Johnny Depp liep 22,5 miljoen dollar mis door Heard

Jack Whigham vertelde dat Depp een mondelinge afspraak had met Disney voor een volgende Pirates-film. De manager, die sinds 2016 de belangen van Depp behartigt, liet weten dat hij er begin 2019 lucht van kreeg dat de studio had besloten die plannen te schrappen.

De advocaten van Heard wezen Whigham erop dat hij eerder heeft verklaard dat het in het najaar van 2018 al duidelijk werd dat Disney twijfels had over een zesde Pirates of the Caribbean met Depp als Captain Jack Sparrow . De manager zei daarop dat hij op dat moment dacht de boel nog te kunnen redden, maar het doek na het artikel van Heard in The Washington Post definitief viel. Na de publicatie werd het onmogelijk een nieuwe klus voor Depp te boeken, aldus Whigham.

Depp en Heard scheidden in 2016. De actrice beschuldigt haar ex-man sindsdien van huiselijk geweld. Hij ontkent dat en eist een schadevergoeding van 50 miljoen dollar. Heard is daarop ook een rechtszaak tegen hem gestart, waarin ze 100 miljoen dollar eist.