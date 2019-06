Kinderjury kiest voor Jochem Myjer en Tosca Menten

In een week tijd stemden bijna dertigduizend kinderen op hun favoriete boek. Tosca Mensen bleek met haar boek Dummie de mummie en de schat van Sohorro in de categorie 10 t/m 12 jaar het populairst. De uitslag was daarmee haast identiek aan die van 2016, toen de kinderen naast De Gorgels ook al massaal voor Dummie de mummie kozen, toen voor het deel De drums van Massoeba.

Senaat

De CPNB organiseert elk jaar de Nederlandse Kinderjury om zo veel mogelijk kinderen kennis te laten maken met nieuwe kinderboeken en ze aan te zetten tot kritisch lezen. Naast de Kinderjury is er ook nog de Senaatsprijs, waarbij een vakjury van twaalf geselecteerde kinderen hun eigen winnaars kiest. Juf Braaksel en de magische ring van Carry Slee heeft hier gewonnen in de leeftijdscategorie 6 t/m 9 jaar en in de categorie 10 t/m 12 jaar vonden de Senaatsleden het boek Schaduw van de leeuw van Linda Dielemans het mooist.

De prijzen zijn vanmiddag door Kinderen voor Kinderen-presentatrice Anne Appelo en de Senaatsleden uitgereikt in Bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse.