Waarom James Cameron geen heldenfilms wil maken

Volgens Cameron heeft het succes van zijn eerste en tweede Avatar-film te maken met de herkenning die voor veel kijkers geldt. „Het was belangrijk voor mij dat we een universeel verhaal vertelden. Het gaat over vaders en zonen, moeders en dochters, broers en zussen, die dingen. Het maakt dan niet uit welke achtergrond je hebt, welke taal je spreekt of welk geloof je aanhangt, het is iets universeels.”

In Avatar: The Way of Water hebben de aardse Jake Sully en het blauwe humanoïde wezen Ney’tiri op de maan Pandora een gezin gevormd en doen ze er alles aan om bij elkaar te blijven. Wanneer er gevaar van buitenaf dreigt, moet Jake met Ney’tiri en haar soortgenoten samenwerken om hun wereld te beschermen. Dit soort thema’s komen in superheldenfilms volgens Cameron niet voor, maar wel in zijn films. „Het zijn geen bijzondere problemen. De hoofdpersonen staan niet tegenover iemand die het heelal probeert te veroveren. Zij hebben echte problemen.”

De Canadees benadrukt wel dol te zijn op superheldenfilms, maar zegt alleen een ander verhaal te willen vertellen met zijn eigen films over de blauwe wezens. „Superheldenfilms zijn onze moderne mythes en legendes, gelijk aan de vechtende Griekse goden. We zijn er allemaal dol op, maar het zijn niet de films die ik wilde maken.”