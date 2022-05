Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie ’Huda’s Salon’: Collaborerende kapster

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

Zijn mond viel open van verbijstering toen Hany Abu-Assad enkele jaren geleden een schokkend krantenartikel las. In kapperszaken op de Westelijke Jordaanoever zou de Israëlische geheime dienst in het geniep Palestijnen dwingen om voor hen te spioneren. De Palestijns-Nederlandse regisseur van Paradise now en The mountain between us besloot het ongelooflijke verhaal te verfilmen met Huda’s salon.