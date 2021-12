Linda de Mol ’positief verrast’ door (lagere) kijkcijfers Wintermaand

De eerste aflevering, waarin André van Duin en Nikkie de Jager te gast waren, was met zo’n 811.000 kijker het op tien na best bekeken programma van de avond. De presentatrice had slechter verwacht, zegt ze tegen het ANP.

„Ik dacht vanmorgen: straks zijn het er maar 300.000”, met in het achterhoofd dat er Formule 1 op televisie was, net als Expeditie Robinson en de aftrap van Maestro. „Dan was het ook nog eens pakjesavond.”

’Mooie aflevering’

Ook denkt de presentatrice dat haar talkshow veel teruggekeken gaat worden. „Ik krijg veel positieve reacties. Mensen sturen me bijvoorbeeld dat ze het een mooie combinatie vinden, of dat André zo’n schat is en Nikkie zo leuk. Ik vind het een heel mooie aflevering.”

Linda’s Wintermaand trapte een jaar geleden, met Mark Rutte en Floortje Dessing op de bank, af met maar liefst 1,9 miljoen kijkers. De keren daarna trok het programma twee keer 1,2 miljoen mensen en sloot het af met 866.000 kijkers, die De Mol in gesprek zagen met Natacha Harlequin en André Hazes.