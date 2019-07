4 mei-stuk Pierre Bokma en Igone de Jongh gaat in reprise

De twee artiesten spelen het stuk De dans ontsprongen op 9 en 10 november in Carré ter gelegenheid van de herdenking van de Kristallnacht. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in Duitsland massaal joodse winkels en huizen vernield en geplunderd en synagogen in brand gestoken.

Gerardjan Rijnders schreef de toneeltekst voor deze unieke voorstelling over Edith Eger, de ballerina van Auschwitz, die om te overleven moest dansen voor Josef Mengele. De choreografie is van Peter Leung van het Nationale Ballet.

Theater Na de Dam presenteert jaarlijks na de Nationale Dodenherdenking een avond in de piste van Carré waarbij kunstenaars elkaar ontmoeten die nooit eerder samenwerkten. Zo bracht het initiatief Hadewych Minis samen met het ZO! Gospel Choir, kruiste Wende Snijders de degens met Typhoon, speelde Nasrdin Dchar met Spinvis en zong Meral Polat met New Cool Collective.

De kaartverkoop voor de twee extra voorstellingen start op 6 juli om 10.00 uur.