Ruud de Wild tikt appartement op de kop na breuk met Olcay Gulsen

De Wild kocht het optrekje voor een ’schamele’ 1,175 miljoen euro. De vraagprijs was 1,2 miljoen euro, dus heeft hij 25.000 euro bespaard. Voor dit geld heeft hij een dubbel benedenhuis met een woonoppervlakte van 168 vierkante meter.

Het huis bestaat uit vijf kamers, waaronder drie slaapkamers en één badkamer, verdeeld over twee woonlagen. De woonkamer heeft een prachtig uitzicht over het water. Het optrekje is voorzien van een luxe woonkeuken met alle benodigde inbouwapparatuur.

De keuken geeft directe toegang tot het dakterras. Ook beschikt De Wild vanaf nu over een kleine achtertuin, gelegen op het westen. De woning ligt vlakbij de Jordaan.

