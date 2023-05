Bijzondere verschijning op rode loper Britse tv-prijzen: wat is hier aan de hand?

Een afgehakte hand, met de naam Thing, zag alle ogen op zich gericht. Geen echt exemplaar uiteraard, maar een van de sterren uit de Netflix-hitserie Wednesday. De castleden konden zelf niet aanwezig zijn bij de uitreiking van de Britse tv-prijzen en ze besloten deze ludieke afgevaardigde te sturen, voor de gelegenheid versierd met vlinderstrik. Normaal gesproken is ’ding’ te zien als de trouwe metgezel van hoofdpersoon Wednesday (Jenna Ortega) in de reeks, een spin-off van The Addams Family.

Actrice Jenna Ortega met haar trouwe metgezel op de schouder. Ⓒ Netflix

De serie, waarvan onlangs een tweede seizoen is aangekondigd, was genomineerd voor de ’beste internationale productie’. Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story won; Wednesday ging met lege handen naar huis bij de Bafta’s. Zo hoefde Thing tenminste niet te speechen...

Twee druppels water

Wie wel een dankwoord uitsprak, was Kate Winslet (47). Zij viel in de prijzen als ’beste actrice’ voor haar rol in de ITV-serie I am Ruth. Mia (22), die als twee druppels water op de Titanic-ster lijkt, speelt in de reeks ook haar dochter. „Als ik deze award in tweeën kon breken, zou jij de helft krijgen. We hebben dit samen gedaan, kiddo!”, zei Kate emotioneel.

Kate Winslet en haar dochter Mia: twee druppels water. Ⓒ ANP/HH

Bij de uitreiking ging zondagavond de Nederlandse vlag uit: The Traitors, de Britse versie van het RTL-succes De verraders, kreeg twee keer applaus: voor ’beste realityprogramma’ en voor ’beste entertainment performance’ door presentatrice Claudia Winkleman.