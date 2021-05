Songfestivalkandidaten repeteren voor het eerst in Ahoy

Zaterdag komen naast Litouwen ook Slovenië, Rusland, Zweden, Noord-Macedonië en Ierland in actie. Er is ook ruimte gereserveerd voor Australië, maar zangeres Montaigne is er niet bij. Vanwege de lokale coronarestricties mag ze niet naar Europa reizen. Ze is voorlopig de enige afwezige op het Songfestival.

De Utrechtse zangeres Stefania, die voor Griekenland uitkomt, repeteert maandag voor het eerst. Jeangu Macrooy, de Nederlandse inzending, is pas donderdag aan de beurt. Hij is al verzekerd van een plek in de finale vanwege de winst van Duncan Laurence in 2019 en moet daarom langer wachten. Ook de deelnemers uit Italië, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje, de zogenoemde ’Big 5’, komen dan pas in actie.

Ieder land krijgt twee keer de tijd om zijn act te perfectioneren. De eerst repetitie duurt dertig minuten en de tweede twintig. Daarna volgen er nog zogeheten dress rehearsals, waarin de complete shows worden doorgelopen.