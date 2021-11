Premium Het beste van De Telegraaf

’Programmeerbaar realisme’ in kunst voor games

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Merijn de Boer: „Het realisme van nu is ongekend.” Ⓒ Foto Anne van der Woude

Niet alleen voor gamers is de expositie Arranged Realism - Kunst in games in Museum Belvédère in het Friese Oranjewoud een feest der herkenning. Ook kunstliefhebbers zullen flink wat bekenden tegenkomen. Want designers van computerspellen laten zich graag inspireren door de beeldende kunst: van de surrealistische stadsgezichten van Giorgio de Chirico en de onmogelijke architectuur van M.C. Escher tot de romantische berglandschappen van de Duitse schilder Caspar David Friedrich.