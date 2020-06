Vriend Miljuschka moest wennen aan haar blootfoto’s

„Philip is natuurlijk een héél nette man en had dit nooit verwacht, haha. Hij was het ook niet gewend dat mensen zo zichzelf durven te zijn. In het begin dacht hij: holy shit, wat is dit nou?”, vertelt de presentatrice en kok in Veronica Magazine. „Maar hij heeft er vijf jaar aan kunnen wennen en nu omarmt hij het.”

Miljuschka vindt het belangrijk om te laten zien hoe haar lichaam er echt uitziet en gaat daarvoor graag uit de kleren. Wel houdt ze er rekening mee dat het niet te plat wordt. „Ik heb natuurlijk ook kinderen. Ik heb niet voor niets nooit in de Playboy gestaan, want ik zeg altijd: ’Mijn poes is voor Miljoes en voor niemand anders.’ Dus ik denk goed na over hoe ik op zo’n foto sta. Maar sexyness en verleidelijkheid zit ’m niet per se in bloot, bloter, blootst. Ik vind het sexy als je de levensvreugde bij iemand ziet. Dat probeer ik uit te dragen.”

De kok merkt dat steeds meer mensen positief naar hun lichaam gaan kijken. „Maar de vraag blijft natuurlijk: waarom is het zo’n groot ding bij vrouwen? De gesprekken van vrouwen gaan toch heel vaak over dat ze moeten afvallen.”