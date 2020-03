Dries Roelvink: ’Ik kan dit maar een tijdje uitzingen’

Dries en zijn vrouw Honoria beginnen zich inmiddels flinke zorgen te maken. Ⓒ Hollandse Hoogte

Zanger DRIES ROELVINK zit in zak en as. Hij moet, net als iedereen, leren leven met de crisis. „Het maakt de wereld klein. Zowel als het gaat om mijn privéleven als zakelijke activiteiten heb ik niets te doen. Financieel kan ik het misschien nog een paar maanden uithouden, maar dan komt écht de bodem in zicht.”