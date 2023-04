Scarlett Johansson zit vanwege geestelijke gezondheid niet op sociale media

De 38-jarige Johansson heeft geen accounts op sociale media en dat is niet zonder reden: „Ik kan het niet, mijn ego is daar te fragiel voor. Ik kan er niet mee omgaan. Mijn brein is te fragiel, ik ben net een kwetsbaar bloempje.”

De Black Widow-actrice heeft in het verleden wel een Instagramaccount aangemaakt, maar daar was ze na drie dagen wel weer klaar mee: „Ik heb twintig minuten naar het profiel gekeken van iemand die voor een vriend van me werkte. Toen wist ik dat hij een pitbull en twee dochters had en in Burbank woonde.”

Tijdverspilling

Johansson vond het maar „tijdverspilling” en voelde zich er bovendien niet lekker bij. „Ik kreeg het gevoel dat ik naar Californië moest verhuizen, dit type hond moest nemen en mijn leven compleet moest veranderen. Ik voelde me zo slecht, alsof ik iets miste aan het leven van een willekeurig persoon.”

Wel is Johansson af en toe te zien in berichten van haar bedrijf in huidverzorgingsproducten.