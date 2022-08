Dolph Lundgren reageert op gescheld van woedende Sylvester Stallone

Stallone reageerde woedend op berichten over de nieuwe film. Op Instagram noemde hij producent Irwin Winkler „sneu” en diens kinderen en coproducenten „achterlijke aasgieren.” De acteur, die titelpersonage Rocky Balbao speelt in de franchise, schreef verder: „Ik heb nooit gewild dat personages uit Rocky uitgebuit zouden worden door deze parasieten.” Ook liet hij weten dat alhoewel hij respect heeft voor Lundgren, hij teleurgesteld was dat de Zweed hem nooit over de plannen had verteld.

Lundgren schepte zondag meer duidelijk in een socialmediabericht. „Er is nog geen script, nog geen deal en nog geen regisseur en ik was in de veronderstelling dat mijn vriend Sly betrokken was als producent en misschien zelfs als acteur”, aldus Lundgren bij een foto waarop Stallone doet alsof hij hem een klap verkoopt. „Er is van de week iets gelekt naar de pers en dat is spijtig. Maar ik heb inmiddels contact met meneer Balboa dus de fans kunnen kalmeren.”