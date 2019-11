Wat speelt er tussen jurylid Nicole Scherzinger en X Factor-kandidaat?

De 41-jarige Nicole zou zelfs al op een date geweest zijn met rugbyster en bandlid Thom Evans. Die doet samen met andere professionele rugbyspelers Ben Foden en Levi Davis mee in de competitie als band Try Star.

De voormalig Pussycat Doll-zangeres en Thom zouden direct een enorme chemie hebben gehad en al langere tijd berichtjes naar elkaar hebben gestuurd. Volgens een bron van The Sun is de rugbyspeler precies het type van Nicole. „En Thom op zijn beurt was al lang geleden verkocht: hij heeft altijd gezegd dat hij Nicole een van de mooiste vrouwen in de wereld vindt. Hij was in het begin een beetje nerveus om iets met haar te beginnen, bang om zijn kansen in de show te verprutsen. Uiteindelijk vond hij de moed haar mee uit eten te vragen.”

De twee zouden ook al de tijd van hun leven’ hebben gehad toen ze samen met vrienden een drankje deden. Toch zouden ze beiden eerst willen focussen op de show om pas na afloop daarvan te kijken of een relatie zou werken.

Nicole Scherzinger houdt wel van sportieve types: eerder datete ze Formule 1-coureur Lewis Hamilton en tennisster Grigor Dimitrov. Op zijn beurt datete Thom eerder met model Kelly Brook en actrice Jessica Lowndes, uit de spinoff-serie 90210 van Beverly Hills 90210.