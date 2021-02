Rayen Panday: ’Geloven in je eigen verhaal’

Rayen Panday: „Ik laat me minder leiden door wat mensen van me denken.” Ⓒ Foto Jeroen Les

De gesjeesde rechtenstudent Rayen Panday vergaapte zich in de Amsterdamse comedyclub Toomler bijna wekelijks aan de comedians aldaar. Tot hij besloot de stoute schoenen aan te trekken en zelf een poging te wagen op een open podium. Zaterdag wordt Fenomeen, zijn vierde show alweer, uitgezonden door SBS6. Het hectische bestaan van Rayen Panday (1983), die vorig jaar druk aan het try-outen was met zijn nieuwe voorstelling Trigger, kwam door de coronacrisis van het ene op het andere moment vrijwel tot stilstand. Hij vult die leegte deels met zijn nieuwe hobby wandelen. En iedere dinsdag toogt hij richting Toomler, om daar samen met Stefan Pop en wisselende gasten de podcast Voor de show op te nemen. „Dat voelt, zeker nu met die lockdown, bijna als een uitje. Ik verheug me daar iedere week weer ontzettend op”, vertelt de comedian.