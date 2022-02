Glennis Grace weer op vrije voeten: ’Ik zie het onderzoek met vertrouwen tegemoet’

Glennis zat vast sinds zaterdag. De zangeres werd samen met haar 15-jarige zoon en een derde persoon, naar verluidt een vriend, gearresteerd na een geweldsincident in een supermarkt in de Westerstraat in Amsterdam.

De drie worden verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling in vereniging en met voorbedachten rade, aldus een woordvoerder van de politie.

Hier loopt Glennis Grace na drie dagen de cel uit. Artikel gaat verder onder de video.

’Geen strafbare feiten’

In een statement op Instagram laat Glennis weten het politieonderzoek met vertrouwen tegemoet te zien. „Omdat ik weet dat ik geen strafbare feiten heb gepleegd. Hoewel ik hier graag meer over wil zeggen, houd ik in het belang van het onderzoek op dit moment mijn mond.” De zangeres geeft een reactie ’zodra dat kan’.

’Fors openlijk geweld’

Volgens een politiewoordvoerder is vastgesteld dat er in totaal zeven personen de supermarkt binnenkwamen en dat er daarna ’fors openlijk geweld’ is gepleegd. „Van de zeven verdachten zijn er nu dus drie aangehouden. Van de overige vier verdachten zijn we nog druk aan het onderzoeken wie zij zijn.”

Hoewel de politie haar identiteit niet officieel heeft bevestigd, zei de advocaat van de zangeres, Kerem Canatan, zondagavond dat het om Glennis Grace gaat. Volgens haar advocaat heeft ze een medewerker geduwd. Glennis herkent zich niet in beschuldigingen dat ze ook geschopt en geslagen zou hebben. De officier van justitie heeft ook een gedragsaanwijzing opgelegd aan alle verdachten: ze mogen op dit moment niet in desbetreffende supermarkt en de omgeving komen en geen contact opnemen met de medewerkers van het filiaal.