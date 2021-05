Mel B: ’Stephen Belafonte nam dwangmatig mijn leven over’

Ⓒ ANP/HH

Zangeres Mel B vertelt in gesprek de Britse krant The Guardian openhartig over het effect dat haar ex Stephen Belafonte op haar heeft gehad, ook nadat zij al bij hem weg was. Volgens de Spice Girl wist ze niet eens meer hoe ze zich moest kleden toen ze weer single was, omdat haar ex altijd alles voor haar bepaalde wat ze aantrok.