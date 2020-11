Vader Britney Spears: zonder mij was ze failliet

In rechtbankdocumenten, in handen van TMZ, is te lezen dat hij vindt dat Britney veel slechter af was geweest als hij niet al twaalf jaar zou beslissen over haar geld.

Volgens Jamie zou het een heel slecht idee zijn als hij niet meer verantwoordelijk zou zijn voor de financiële beslissingen van zijn dochter. Zo heeft hij haar naar eigen zeggen uit torenhoge schulden geholpen en voorkomen dat de zangeres juridische problemen zou krijgen.

Zonder hem zou Britney failliet zijn geweest, stelt Jamie. Daarom ziet hij geen reden zijn rol neer te leggen.

De zangeres staat sinds een mentale inzinking in 2008 onder toezicht van haar vader. Dat blijft hij tot in ieder geval februari volgend jaar.