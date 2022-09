Premium Het beste van De Telegraaf

Singer Laren de barricaden op met ’De Nieuwe Vrouw’

Uitsnede uit het portret van Tonia Stieltjes van Jan Sluijters. Ⓒ Groninger Museum

De ’exotische schone’ Tonia Stieltjes (1881-1932) ging de kunstgeschiedenis in als de muze van schilder Jan Sluijters en goede vriendin van Piet Mondriaan in Parijs. Maar deze dochter van een Surinaamse vader en Amsterdamse moeder was behalve een geliefd schildersmodel, ook een sociaal bewogen vakbondsvrouw, die in naam van de Dienstbodenbond ijverde voor meer loon en rechtvaardiger werktijden voor deze beroepsgroep.