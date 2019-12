The dare: schaamteloze filmkloon

Maar zoals ieder mens heeft ook Alderson een rafelrandje, een ’guilty pleasure’. In zijn geval: horror. En dus maakt hij nu zijn debuut als speelfilmregisseur met de psychologische griezelfilm The dare.

Familieman Jay Jackson verheugt zich op een familieavondje thuis. Het loopt anders. Een indringer slaat hem bewusteloos, waarna Jay vastgeketend wakker wordt in een morsige kelder. Als zijn ogen zijn gewend aan het duister, ontwaart hij nog drie gevangenen. De vier ontdekken dat ze een gemeenschappelijk verleden hebben en dat hun wraakzuchtige ontvoerder hen niet eerder laat gaan voor ze enkele zieke raadsels hebben opgelost.

Nagelbijten

De echte horrorliefhebber weet nu al: dit is een schaamteloze kloon van Saw, de nagelbijter uit 2004 waarin de Jigsaw Killer zijn slachtoffers terroriseerde met dodelijke puzzels. The dare volgt hetzelfde pad, alleen de martelpraktijken en slachtpartijen zijn anders. Ogen worden uit kassen gesneden, spijkers door handen gemokerd en insecten in kelen geduwd. De griezelfan zal zeker geamuseerd zijn. Maar toch blijft The dare weinig origineel en erg voorspelbaar.

✭✭