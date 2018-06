’Wanneer krijg ik mijn eerbetoon?’

Het zijn niet alleen profeten die in eigen land niet worden geëerd… Ook PIERRE KARTNER (82) lijkt bij leven al vergeten door Hilversum, dat zijn muziek maar nauwelijks draait en elk jubileum van de Bredanaar ongemerkt voorbij laat gaan. Voor Pierre géén gala, toen hij tachtig werd. Zoals de Duitse tv dat, net op tijd overigens, wel deed voor UDO JÜRGENS die een paar maanden later onverwacht overleed. HELENE FISCHER, JOSÉ CARRERAS en JAMIE CULLUM werden ingevlogen om zíjn nummers te zingen. In Nederland doen we zoiets niet. En dat zit Pierre, wiens bekendste nummers ook nog eens hits werden in de versies van Europese grootheden als JOE DASSIN, PETER ALEXANDER en MIREILLE MATHIEU, best hoog.

