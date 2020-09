Christie’s brengt T-rex onder de hamer

James Hislop, hoofd van de afdeling Science & Natural History bij Christie’s, kan zijn geluk niet op. „De T-rex is natuurlijk de koning onder de dinosauriërs. De soort is bijna een merknaam geworden, net zoals kunstenaars als Andy Warhol, Jeff Koons en Picasso. Ik heb al oog in oog met STAN mogen staan en ik kan je zeggen: hij is nog groter en ziet er woester uit dan ik vooraf dacht.”

Amateurpaleontoloog

Het enorme skelet dat bijna vier meter hoog en van kop tot staart zeker 12 meter lang is, werd in 1987 ontdekt in de zogeheten Hell Creek Formatie in een gebied dat bekend staat als Cretaceous Badlands in Montana, op de grens met Noord- en Zuid-Dakota door de amateurpaleontoloog Stan Sacrison. Het uitgegraven beest werd naar hem genoemd. Niet minder dan 188 botten werden gevonden, waaronder een bijna geheel gave schedel. Hiermee is STAN een van de meest complete T-rex exmplaren die ooit gevonden zijn.

STAN is al jaren een ster bij dino-fans over de hele wereld. Ⓒ Foto’s Christie’s

Dino-fans van over de hele wereld kennen STAN al jaren. Het geraamte heeft in de jaren 1995-1996 een tournee naar Japan gemaakt, waar hij als een ster onthaald werd. Later stond hij opgesteld in het Black Hills Institute, waar het grote publiek zich aan hem kon vergapen. Bovendien zijn van het skelet diverse afgietsels gemaakt, die inmiddels in tal van wetenschappelijke en natuurhistorische musea te zien zijn, zowel in Amerika, als Europa en Azië.

Midden in Manhattan

De echte STAN is vanaf vandaag te bewonderen bij Christie’s in New York. Nooit eerder was er zo’n grote dino midden in Manhattan te zien. Van de stoep kunnen nieuwsgierigen door de ramen het imposante skelet bewonderen. Wie werkelijk op zaal de T.rex wil bekijken, moet zich vooraf melden via de mail. Dit in verband met alle corona-maatregelen.

Sinds 1902 zijn er ruim 50 T-rex skeletten gevonden en opgegraven. Veruit de meeste exemplaren zijn ondergebracht in musea wereldwijd. Waaronder ook onze Trix, die in 2013 in Montana werd ontdekt en sinds 2016 eigendom van museum Naturalis in Leiden werd. Trix, die inmiddels deel uit maakt van de vaste opstelling in het vernieuwde museum, was het eerste authentieke T-rex skelet dat in Europa getoond werd.