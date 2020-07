Musical Soldaat van Oranje begin september hervat

In de zaal passen meer dan 1100 mensen. Vanwege de coronamaatregelen mag nu slechts 30 procent van die zaal worden gebruikt. Er zijn rijen stoelen uit het theater verwijderd en bij het placeren van de bezoekers worden tussen huishoudens twee stoelen vrijgelaten om de gezondheid van de gasten en de medewerkers van de productie te waarborgen. Door onder meer ’eenrichtingsverkeer’ worden de 1,5 meterprotocollen van het RIVM en de overheid ook in de rest van het gebouw gewaarborgd.

Soldaat van Oranje: De Musical is de meest succesvolle theatervoorsteliing uit de Nederlandse geschiedenis. De bewerking van het levensverhaal van verzetsstrijder Erik Hazelhoff Roelfzema trekt sinds de première in oktober 2010 doorlopend uitverkochte zalen. Inmiddels werd het stuk bijna 3000 keer gespeeld en werden er meer dan 3 miljoen kaartjes voor het stuk verkocht. Een Britse versie van het stuk is in de maak en zou later dit jaar in Londen gaan spelen.

De viering van de tiende verjaardag van de Nederlandse productie stond op 30 oktober 2020 gepland. Deze mijlpaal zou groots gevierd gaan worden. Vanwege de coronacrisis wordt deze viering echter verschoven naar een later moment.

Op het moment dat Soldaat van Oranje werd stilgelegd vanwege de coronacrisis, hadden meer dan 70.000 bezoekers al kaartjes in hun bezit voor voorstellingen die opeens niet meer konden worden gespeeld. Zij hebben een voucher gekregen.