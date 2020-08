Anouk Smulders zat in knokvlucht: ’Het bloed gútste eruit!’

Aan deze krant vertelt Anouk dat de twee amokmakers een aantal rijen achter haar zaten, aan de andere kant van het gangpad. „Op een gegeven moment gingen ze mensen uitdagen en gaf een van hen een vrouw een duw. Haar man werd vervolgens he-le-maal gek en die pompte hem vol op z’n neus. Het bloed gútste eruit.”

Het model en presentatrice was in het bijzijn van haar echtgenoot, societyfotograaf Edwin Smulders, dochter Bo en zoon Max. „Mijn kinderen riepen dat ze eruit wilden. Beau werd wit en zat helemaal te trillen. Tijdens de landing liep een van de mannen in ontbloot bovenlijf door het gangpad. Zijn lichaam was bedekt met bloed. Nou, lekker met corona – nu al helemaal. Hij daagde echt iedereen uit, waarop wij tegen onze kinderen zeiden: ’Kijk hem niet aan, kijk hem niet aan.’”

Slechte film

Een paar rijen voor het gezin ging het mis en kwam de man ’de verkeerde’ tegen. „Daar daagde hij ook weer mensen uit. Hij begon te duwen, waarna er een megaknokpartij ontstond. En voordat hij het wist, zat er vijf man bovenop hem. Het is echt alsof je in een slechte film zit, vreselijk.”

Meerdere reizigers van de vlucht hadden zich zondag bij De Telegraaf gemeld nadat een video van de fikse ruzie op internet belandde. „Ze hadden zo’n gesealde zak bij zich die je niet mag openen tijdens de vlucht. De fles was zo goed als leeg”, liet passagier Stef weten vanaf Ibiza. „Waarschijnlijk stonden ze ook stijf van de drugs. De een stond te stuiteren, de ander moest ’m bedaren. De hele vlucht waren ze handtastelijk tegen andere passagiers; ze kwamen bedreigend over. Op een gegeven moment was er iemand helemaal klaar mee. Die sloeg ’m op zijn neus tot bloedens toe. Daarna is hij door anderen met de handen en een tiewrap om op z’n rug gelegd, zoals in de video te zien is.”

KLM

Dat het beeld is ontstaan dat de escalatie enkel lag aan het weigeren van een mondkapje, stoort sommige reizigers. „Net voor de landing zijn twee flessen pas afgepakt, die waren toen al leeg. Een van die jongens wilde zijn riem niet omdoen. Tijdens de landing ging hij weer staan en rondlopen. Hij keek heel agressief, was duidelijk ook onder invloed van drugs en op een gevecht uit”, aldus een van de passagiers.

Na aankomst zijn de twee lastpakken meteen opgepakt door de Spaanse autoriteiten. KLM heeft een mail gestuurd aan alle passagiers van de chaotische vlucht. „We betreuren het incident en de impact die dit mogelijk op u gehad heeft. (...) Het spijt ons zeer dat deze situatie zich heeft voorgedaan.” Reizigers kunnen eventueel contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij. KLM dankt tevens de reizigers die tijdens de vlucht het cabinepersoneel te hulp schoten. De vliegveiligheid is volgens de maatschappij niet in gevaar geweest.

Tips of beelden? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.